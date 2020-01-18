Стал известен состав сборной России на чемпионат мира на отдельных дистанциях Турнир пройдет 13-16 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева назвала состав сборной России на чемпионат мира на отдельных дистанциях, сообщает ТАСС.

Сборная России:

мужская команда: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Даниил Беляев, Сергей Трофимов, Денис Юсков, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров;

женская команда: Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в Солт-Лейк-Сити с 13 по 16 февраля. В прошлом сезоне на аналогичном турнире в Инцеле сборная России завоевала 11 медалей (одну золотую и десять бронзовых).