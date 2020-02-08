Фаткулина показала второй результат на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Канаде Победила в соревнованиях японка Нао Кодайра.

Россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 1000 м на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящем в Калгари (Канада).

30-летняя уроженка Челябинска показала результат 1 минуту 12,803 секунды, установив личный рекорд. Победу одержала японка Нао Кодайра (1.12,652). Тройку лучших замкнула еще одна представительница России Екатерина Шихова (1.12,842).

Россиянки Дарья Качанова и Ангелина Голикова показали пятое и седьмое места соответственно.

Напомним, что этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.