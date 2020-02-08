Денис Юсков: В Калгари кто-то бежал в полную силу, кто-то – нет - Советский спорт
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08 февраля 2020 09:41Конькобежный спортЛипкин Антон

Денис Юсков: В Калгари кто-то бежал в полную силу, кто-то – нет

Юсков победил на дистанции 1500 метров на пятом этапе Кубка мира.

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков прокомментировал свою победу на дистанции 1500 метров на пятом этапе Кубка мира в Калгари.

30-летний Юсков показал результат 1 минута 43,234 секунды и поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира на этой дистанции.

«Объективно оцениваю ситуацию, в которой выиграл на «полуторке», – приводит «Р-Спорт» слова Юскова. – Радости или подъема эмоционального по этому поводу не испытываю. Показал не самое быстрое время, но с точки зрения зачета Кубка мира сделал шажок вперед в первую тройку.

Кубок мира в Калгари получился как прикидка - кто-то бежит в полную силу, кто-то нет».

Отметим, что чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет с 13 по 16 февраля в Солт-Лейк-Сити.

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