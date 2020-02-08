Руслан Мурашов – о российском пьедестале: Это просто феноменально Мурашов, Кулижников и Муштаков заняли первые три места на дистанции 500 метров в Калгари.

Чемпион мира Руслан Мурашов высказался о том, что три российских конькобежца заняли пьедестал почета на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира в Калгари.

Мурашов занял первое место, Павел Кулижников – второе, а Виктор Муштаков – третье, обновив при этом свой личный рекорд (34,068).

«Такого пьедестала у нас еще не было, – приводит «Р-Спорт» слова Мурашова. – Он получился не только чисто российским, но еще и очень красивым оттого, с какими результатами мы на этот пьедестал поднялись – 34,04, 34,05, 34,06. Это феноменально просто, цифры магические».

Отметим, что с 13 по 16 февраля в Солт-Лейк-Сити пройдет чемпионат мира на отдельных дистанциях.