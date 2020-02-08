Алексей Кравцов: Результаты перед чемпионатом мира особенно радуют Россия завоевала шесть медалей в первый день пятого этапа Кубка мира в Калгари.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов высказался о готовности сборной России к чемпионату мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити.

Напомним, в пятницу на пятом этапе Кубка мира в Калгари Павел Мурашов, Павел Кулижников и Виктор Муштаков заняли весь пьедестал почета на дистанции 500 метров, Денис Юсков победил на дистанции 1500 метров, Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 1000 метров, а Наталия Воронина стала третьей на дистанции 3000 метров.

«Эти результаты перед мировым первенством особенно радуют, – приводит ТАСС слова Кравцова. – Очень хорошо выступили и наши спринтеры, и девочки.

Ждем, что и на чемпионате мира наши конькобежцы покажут хороший результат, они все находятся в хорошей форме, на высоком уровне».

Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в Солт-Лейк-Сити с 13 по 16 февраля.