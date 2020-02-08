Голикова заняла второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде Российская конькобежка Ангелина Голикова с результатом 36,780 секунды завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.

Победительницей стала японка Нао Кодайра (36,658), замкнула тройку лучших представительница Австрии Ванесса Херцог (37,088). Отметим, что Ольга Фаткулина заняла четвертое место (37,116), Дарья Качанова стала восьмой (37,576).