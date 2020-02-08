Голикова заняла второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде

Победительницей стала японка Нао Кодайра (36,658), замкнула тройку лучших представительница Австрии Ванесса Херцог (37,088).
Отметим, что Ольга Фаткулина заняла четвертое место (37,116), Дарья Качанова стала восьмой (37,576).
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