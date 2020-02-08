Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Канаде - Советский спорт
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08 февраля 2020 23:55Конькобежный спорт

Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Канаде

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в канадском Калгари.

Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка. Второе место занял голландец Томас Крол (1.07,017), замкнул тройку лучших еще один представитель Голландии Кьелд Нейс (1.07,019).

Отметим, что Виктор Муштаков занял девятое место (1.07,586).

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