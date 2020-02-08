Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Канаде

Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка. Второе место занял голландец Томас Крол (1.07,017), замкнул тройку лучших еще один представитель Голландии Кьелд Нейс (1.07,019).
Отметим, что Виктор Муштаков занял девятое место (1.07,586).
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