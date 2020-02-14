Воронина выиграла бронзу на чемпионате мира Турнир проходит в американском Солт-Лейк-Сити.

Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Она выиграла награду, заняв третье место на дистанции 3 тысячи метров. Лучшей оказалась Мартина Сабликова из Чехии, а серебряную медаль завоевала Карлейн Ахтеректе из Нидерландов.

Добавим, что еще одна спортсменка из России Евгения Лаленкова заняла 4-е место.

Чемпионат мира. Солт-Лейк-Сити, США. 3000 метров

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 3:54,252

2. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) - +0,67

3. Наталья Воронина (Россия) – +1,28

4. Евгения Лаленкова (Россия) – + 1,55