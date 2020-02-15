Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 500 м, Мурашов - второй Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити.

В США продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу в забеге на 500 м. Еще один россиянин, Руслан Мурашов, завоевал серебряную медаль. Замкнул тройку призеров Тацуя Синхама из Японии.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 33,727

2. Руслан Мурашов (Россия) — 33,995

3. Тацуя Синхама (Япония) — 34,035

4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,059.

ЧМ на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.