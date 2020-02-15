Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 500 м, Мурашов - второй

В США продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу в забеге на 500 м. Еще один россиянин, Руслан Мурашов, завоевал серебряную медаль. Замкнул тройку призеров Тацуя Синхама из Японии.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
500 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 33,727
2. Руслан Мурашов (Россия) — 33,995
3. Тацуя Синхама (Япония) — 34,035
4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,059.
ЧМ на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.
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