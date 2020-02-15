Голикова выиграла серебро на дистанции 500 м на ЧМ, у Фаткулиной - бронзой Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити.

В США продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

В забеге на 500 м среди женщин победу одержала представительница Японии Нао Кодайра. Серебро завоевала россиянка Ангелина Голикова, бронзу - еще одна спортсменка из России Ольга Фаткулина.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

500 м

1. Нао Кодайра (Япония) — 36,692

2. Ангелина Голикова (Россия) — 36,741

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 36,789...

10. Дарья Качанова (Россия) — 37,472.

ЧМ на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.