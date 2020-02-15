Кулижников - после победы на дистанции 500 м на ЧМ: Сегодня бегал с болью в руке В Солт-Лейк-Сити продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Российский конькобежец Павел Кулижников после победы на дистанции 500 м признался, что выиграл золото несмотря на боль в руке.

«У меня когда-то был перелом ключицы. Вчера упал, и вот это плечо вылетело, сейчас руку поднять не могу: поднимаю - и мне больно. Я вообще старался пробежать как можно аккуратнее, потому что из-за руки координация сбивается. Так что, в командном спринте полетал классно, а сегодня бегал с болью в руке», - сказал Кулижников «РИА Новости».

Напомним, сегодня Кулижников одержал победу в забеге на 500 м. Еще один россиянин, Руслан Мурашов, завоевал серебряную медаль. Замкнул тройку призеров Тацуя Синхама из Японии.

ЧМ на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.