Конькобежка Воронина с мировым рекордом выиграла золото ЧМ на дистанции 5000 метров - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 февраля 2020 23:58Конькобежный спорт

Конькобежка Воронина с мировым рекордом выиграла золото ЧМ на дистанции 5000 метров

Россиянка Наталья Воронина завоевала золотую медаль в забеге на 5000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

Воронина показала результат 6 минут 39,021 секунды, установив новый мировой рекорд. Второе место заняла чешская конькобежка Мартина Сабликова (6.41,164), замкнула тройку лучших Эсме Виссер (6.46,685) из Голландии.

Отметим, что еще одна россиянка Елена Сохрякова (6.59,582)показала десятый результат.

Армен Маргарян: Под Мусаева расчистили дорогу, а для Щетинина написали программу Начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» о причинах продажи Нобоа и Краневиттера, уходе Чистякова и возвращении Васютина и Кругового. 14.02.2020 11:00 Футбол
С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
У Устюгова и России отобрали победу. Мы потеряем первое таблицы Игр в Сочи Российский биатлонист дисквалифицирован за допинг. 15.02.2020 13:00 Биатлон Мысин Николай
Юрий Семин: «Локомотив» для меня – не родной дом Главный тренер вице-чемпионов России во время испанских сборов дал обстоятельное интервью ютуб-каналу Nobel. Приводим самые интересные фрагменты. 13.02.2020 21:00 Футбол Безъязычный Алексей
Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу Новым главой КХЛ станет двукратный чемпион мира Алексей Морозов, занимающий пост управляющего директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». 12.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
УЕФА сурово наказал «Манчестер Сити». Финансовый Fair Play нужно было уважать По решению Европейского союза футбольных ассоциаций, английский клуб не сможет выступить в еврокубках в сезонах 2021/21 и 2021/22. 15.02.2020 00:00 Футбол Шарафудинов Виктор
Тампа» феерит в девятый раз подряд и без Кучерова. «Вашингтон» выиграл, Ови промолчал опять Обзор игрового дня в НХЛ. 14.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
Новости
23:58 Конькобежный спорт Конькобежка Воронина с мировым рекордом выиграла золото ЧМ на дистанции 5000 метров
23:49 Хоккей «Бостон» на своем льду обыграл «Детройт» (видео)
23:40 Хоккей Артемий Панарин: Не ждите абсолютного перевеса НХЛ над командами КХЛ
23:26 Хоккей Артемий Панарин: Выдавай победную серию - и ты будешь в плей-офф
23:15 ММА Александр Емельянеко сделал подарок Кадырову (видео)
23:03 Футбол «Ливерпуль» может оформить чемпионство раньше всех в истории АПЛ
22:43 Формула-1 Даниил Квят – о белом комбинезоне «Альфа Таури»: Придется помучиться со стиркой
22:33 Хоккей Защитник «Сан-Хосе» Карлссон пропустит остаток сезона из-за травмы
22:24 Биатлон Дмитрий Малышко: Искренне надеюсь, что справедливость в деле Устюгова будет восстановлена в CAS
22:22 Футбол Гол Мане принес «Ливерпулю» 17-ю подряд победу в чемпионате
22:20 Футбол «Боруссия» (Менхенгладбах) в гостях разгромила «Фортуну»
22:16 Вольная борьба Шираев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 65 кг
21:58 Хоккей Дмитрий Квартальнов: В матче со «Спартаком» понравилась концовка третьего периода
21:54 Пляжный футбол «Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал Клубного чемпионата мира
21:44 Хоккей Олег Знарок: Много что хотел бы сказать, но не буду, может, в плей-офф что-то изменится?
21:25 Футбол «ПСЖ» в компенсированное время матча упустил победу над «Амьеном»
21:15 Биатлон Мартен Фуркад: Логинову надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед
21:10 Олимпиада Евгений Устюгов освобожден от должности главного судьи зимней Спартакиады учащихся России
20:58 Хоккей «Динамо» (Москва) в овертайме обыграло рижское «Динамо», уступая по ходу встречи в три шайбы
В Институте физики атмосферы заявили об окончании зимы
Итоги недели в Приморье: День Святого Валентина, голивудская погоня и новый министр
Подозрительные закупки министерств Татарстана: нарушения или специфика?
Наталья Вахонина: «Что бы мне ни приписывали, с судимостью в совет при МВД не берут»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика