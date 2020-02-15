Конькобежка Воронина с мировым рекордом выиграла золото ЧМ на дистанции 5000 метров

Воронина показала результат 6 минут 39,021 секунды, установив новый мировой рекорд. Второе место заняла чешская конькобежка Мартина Сабликова (6.41,164), замкнула тройку лучших Эсме Виссер (6.46,685) из Голландии.
Отметим, что еще одна россиянка Елена Сохрякова (6.59,582)показала десятый результат.
Армен Маргарян: Под Мусаева расчистили дорогу, а для Щетинина написали программу Начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» о причинах продажи Нобоа и Краневиттера, уходе Чистякова и возвращении Васютина и Кругового. 14.02.2020 11:00 Футбол С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий У Устюгова и России отобрали победу. Мы потеряем первое таблицы Игр в Сочи Российский биатлонист дисквалифицирован за допинг. 15.02.2020 13:00 Биатлон Мысин Николай Юрий Семин: «Локомотив» для меня – не родной дом Главный тренер вице-чемпионов России во время испанских сборов дал обстоятельное интервью ютуб-каналу Nobel. Приводим самые интересные фрагменты. 13.02.2020 21:00 Футбол Безъязычный Алексей Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу Новым главой КХЛ станет двукратный чемпион мира Алексей Морозов, занимающий пост управляющего директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». 12.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав УЕФА сурово наказал «Манчестер Сити». Финансовый Fair Play нужно было уважать По решению Европейского союза футбольных ассоциаций, английский клуб не сможет выступить в еврокубках в сезонах 2021/21 и 2021/22. 15.02.2020 00:00 Футбол Шарафудинов Виктор Тампа» феерит в девятый раз подряд и без Кучерова. «Вашингтон» выиграл, Ови промолчал опять Обзор игрового дня в НХЛ. 14.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав