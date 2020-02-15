Конькобежка Воронина с мировым рекордом выиграла золото ЧМ на дистанции 5000 метров Россиянка Наталья Воронина завоевала золотую медаль в забеге на 5000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

Воронина показала результат 6 минут 39,021 секунды, установив новый мировой рекорд. Второе место заняла чешская конькобежка Мартина Сабликова (6.41,164), замкнула тройку лучших Эсме Виссер (6.46,685) из Голландии. Отметим, что еще одна россиянка Елена Сохрякова (6.59,582)показала десятый результат.