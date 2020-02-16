Варвара Барышева: Воронина сделала что-то невероятное, этими секундами она вписала себя в историю - Советский спорт
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16 февраля 2020 00:14Конькобежный спорт

Варвара Барышева: Воронина сделала что-то невероятное, этими секундами она вписала себя в историю

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева прокомментировала победу Натальи Ворониной на чемпионате мира на дистанции 5000 метров.

- Сложно даже передать словами, что мы сейчас чувствуем, все, кто болеет за наш конькобежный спорт. Это уникальное достижение для современного российского конькобежного спорта на длинных дистанциях. Наташа сделала что-то невероятное. Невероятный бег, невероятный результат! Она этими секундами вписала себя в историю мирового конькобежного спорта, нашего конькобежного спорта. У Наташи были проблемы со сном перед сезоном и сейчас тоже. Но то, что случилось сейчас, просто не передать словами, - цитирует Барышеву «РИА Новости».

Напомним, что Воронина показала результат 6 минут 39,021 секунды, установив новый мировой рекорд.

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