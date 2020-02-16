Наталья Воронина: На последних кругах понимала, что проиграю, если только упаду

- Если бы мне сказали перед сезоном, что я побью рекорд на «пятерке», не поверила бы и перевела бы все в шутку. На последних кругах понимала, что проиграю, если только упаду. В голове сейчас все спутано, сама еще не осознала, что удалось это сделать, - цитирует Воронину «РИА Новости».
Напомним, что Воронина преодолела дистанцию за 6 минуту 39,021 секунды, установив новый мировой рекорд.
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