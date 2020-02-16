Наталья Воронина: На последних кругах понимала, что проиграю, если только упаду - Советский спорт
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16 февраля 2020 00:55Конькобежный спорт

Наталья Воронина: На последних кругах понимала, что проиграю, если только упаду

Российская конькобежка Наталья Воронина поделилась эмоциями от победы на дистанции 5000 метров на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США).

- Если бы мне сказали перед сезоном, что я побью рекорд на «пятерке», не поверила бы и перевела бы все в шутку. На последних кругах понимала, что проиграю, если только упаду. В голове сейчас все спутано, сама еще не осознала, что удалось это сделать, - цитирует Воронину «РИА Новости».

Напомним, что Воронина преодолела дистанцию за 6 минуту 39,021 секунды, установив новый мировой рекорд.

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