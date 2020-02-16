Павел Кулижников: Я вообще сняться хотел с «тысячи» Российский конькобежец Павел Кулижников поделился эмоциями после победы на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США).

- Я вообще сняться хотел с «тысячи». На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал - и вот мировой рекорд.

Очень помог Руслан (Мурашов), с которым мы бежали в паре. У меня обычно на разгоне соперников нет, и это не помогает, а тут все сработало на пользу. Отлично все сложилось. В поворотах было непросто, но мне удалось с этим справиться, - передает слова Кулижникова «РИА Новости».

Напомним, что Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 5, 697 секунды, обновив мировой рекорд.