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Сборная России выиграла бронзу в командной гонке на ЧМ - Советский спорт
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16 февраля 2020 06:11Конькобежный спортНечаев Юрий

Сборная России выиграла бронзу в командной гонке на ЧМ

Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити.

В США продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Мужская сборная России выиграла бронзовые медали в командной гонке преследования. В составе российской команды выступали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

Победу в забеге одержала сборная Голландии, серебро - у представителей Японии.

Конькобежный спорт
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
Командная гонка

1. Голландия (Свен Крамер, Дауэ де Врис, Марсель Боскер) — 3.34,687

2. Япония (Сейтаро Итинохе, Шейн Уильямсон, Риосуке Цутия) — 3.36,416

3. Россия (Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.37,240.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.

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