Сборная России выиграла бронзу в командной гонке на ЧМ

В США продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
Мужская сборная России выиграла бронзовые медали в командной гонке преследования. В составе российской команды выступали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.
Победу в забеге одержала сборная Голландии, серебро - у представителей Японии.
Конькобежный спорт
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
Командная гонка
1. Голландия (Свен Крамер, Дауэ де Врис, Марсель Боскер) — 3.34,687
2. Япония (Сейтаро Итинохе, Шейн Уильямсон, Риосуке Цутия) — 3.36,416
3. Россия (Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.37,240.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.