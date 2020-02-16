Конькобежка Лаленкова завоевала серебро чемпионата мира на дистанции 1500 метров

Лаленкова преодолела дистанцию за 1 минуту 51,137 секунды. Победу одержала спортсменка из Голландии Ирен Вюст (1.50,925), замкнула тройку лучших еще одна российская спортсменка Елизавета Казелина (1.51,418).
Отметим, что Екатерина Шихова стала шестой (1.52,073).
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