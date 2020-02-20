Варвара Барышева: Кулижников настроен выступить на чемпионате мира в Хамаре

- Павел настроен и мобилизован выступить на чемпионате мира в Хамаре. Он едет туда как фаворит. Главное, чтобы травмированное плечо не помешало показать высокие результаты. Потом, наверное, будет реабилитация, но пока он об этом и слышать не хочет, - цитирует Барышеву «РИА Новости».
Напомним, что чемпионат мира в двух видах многоборья пройдет в Хамаре (Норвегия) с 28 февраля по 1 марта.
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