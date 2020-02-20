Наталья Воронина – о победе на ЧМ: Ощущения обычные, нет ничего такого, чтобы прямо «вау» Российская конькобежка Наталья Воронина об эмоциях после победы на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США).

- Ощущения обычные, нет ничего такого, чтобы прямо «вау». Ничего страшного, можно в следующий раз еще быстрее пробежать, - цитирует Воронину ТАСС.

Напомним, что Воронина, одержавшая победу с мировым рекордом на дистанции 5000 метров, впервые в карьере стала обладательницей золотой медали чемпионата мира.