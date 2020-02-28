Кулижников, Мурашов и Муштаков снялись с чемпионата мира по спринтерскому многоборью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 февраля 2020 23:48Конькобежный спортЛипкин Антон

Кулижников, Мурашов и Муштаков снялись с чемпионата мира по спринтерскому многоборью

После первого дня Кулижников занимал третье место, Мурашов – 11-е.

Российские конькобежцы Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков завершили выступление на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Хамаре.

В пятницу участники выступили на двух дистанциях – 500 и 1000 метров. На первой дистанции Кулижников стал третьим, Мурашов – четвертым, а Муштаков – шестым. Во второй дисциплине Кулижников показал шестой результат, Мурашов – 16-й, а Муштаков и вовсе не стартовал из-за травмы паха. В результате, по итогам первого дня все три представителя России снялись с турнира.

«Решение это приняли из-за проблем с самочувствием, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего Кулижникова. – Возможно, сильно сказалась акклиматизация или болезнь».

Отметим, что по итогам двух дистанций Кулижников занимал третье место, а Мурашов – 11-е.

В субботу у участников запланированы вторые забеги на 500 и 1000 метров.

Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Циципас обыграл Эванса и вышел в финал турнира ATP в Дубае Марат Сафин: Пока желание тренировать не посещало Марат Сафин: Хочу пожелать удачи Смолову в «Сельте»
«Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс
Команда Знарка – скрытый фаворит Запада Давно «Спартак» не выходил в плей-офф столь уверенно. 11 февраля красно-белые переиграли дома «Металлург» и за две недели до окончания регулярного чемпионата оформили себе место в восьмерке Запада. 26.02.2020 15:30 Хоккей Федоровский Александр
Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Леонид Калошин: Графику «возможен пенальти» увидят не везде Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России рассказал о повсеместном использовании видеоповторов на матчах весенней стадии премьер-лиги. 28.02.2020 10:00 Футбол Григорьевская Юлия
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Хаверц потушил пламя «драконов». «Байер» прошел «Порту» в Лиге Европы Гол и две результативные передачи капитана леверкузенцев не оставил сопернику шансов. 27.02.2020 23:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
00:31 Футбол Попович – о матче с «Оренбургом»: Тяжело было. 70 минут играли вдесятером
00:09 Футбол «Рома» объявила о выкупе Манчини и Верету
23:48 Конькобежный спорт Кулижников, Мурашов и Муштаков снялись с чемпионата мира по спринтерскому многоборью
23:32 Футбол Лига Европы. 1/8 финала. Все пары
23:07 Олимпиада Возобновление аккредитации ВФЛА будет рассмотрено 2 марта
22:49 Футбол Артем Ребров: «Спартак» проделал серьезную работу. Надеемся, полоса неудач осталась в прошлом
22:27 Футбол Суарес – о продлении контракта с «Барселоной»: Все в руках клуба
22:13 Футбол Лэмпард назвал «чушью» слухи о желании продать Кепу
21:56 Футбол «Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
21:46 Баскетбол «Химки» обыграли «Асвел» в домашнем матче Евролиги
21:38 Футбол Миодраг Божович: «Крыльям» нужно было забивать второй гол (видео)
21:38 Футбол График Евро-2020 остался неизменным, несмотря на проблемы с коронавирусом
21:21 Футбол Альба вернулся в общую группу «Барселоны» перед дерби с «Реалом»
21:20 Теннис Джокович сыграет с Циципасом в финале турнира ATP в Дубае
21:08 Футбол Гол Холанда в ворота «ПСЖ» признан лучшим по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
21:02 Футбол Главный тренер «Оренбурга»: Было важно не опуститься в таблице ниже «Крыльев» (видео)
21:01 Футбол Форвард «Тоттенхэма» Сон будет изолирован от команды
20:53 Теннис Барти уступила Квитовой в полуфинале турнира WTA в Дохе
20:53 Футбол Серхио Рамос: Победить «Барселону» – всегда счастье
20:50 Футбол Фролов признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» – «Оренбург» (видео)
ВОЗ назвала риск распространения коронавируса в мире "очень высоким"
Безсырная Масленица. Почему в Оренбуржье после 5 лет санкций так и нет изобилия сыров
«Это показуха»: в Волгограде назревает скандал из-за некачественной реставрации парка
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Руководство аэропорта «Петрозаводск» ушло в отставку
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика