Кулижников, Мурашов и Муштаков снялись с чемпионата мира по спринтерскому многоборью После первого дня Кулижников занимал третье место, Мурашов – 11-е.

Российские конькобежцы Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков завершили выступление на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Хамаре.

В пятницу участники выступили на двух дистанциях – 500 и 1000 метров. На первой дистанции Кулижников стал третьим, Мурашов – четвертым, а Муштаков – шестым. Во второй дисциплине Кулижников показал шестой результат, Мурашов – 16-й, а Муштаков и вовсе не стартовал из-за травмы паха. В результате, по итогам первого дня все три представителя России снялись с турнира.

«Решение это приняли из-за проблем с самочувствием, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего Кулижникова. – Возможно, сильно сказалась акклиматизация или болезнь».

Отметим, что по итогам двух дистанций Кулижников занимал третье место, а Мурашов – 11-е.

В субботу у участников запланированы вторые забеги на 500 и 1000 метров.