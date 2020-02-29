Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира Турнир проходит в норвежском Хамаре.

Россиянка Ольга Фаткулина выиграла бронзу на чемпионате мира по конькобежному спорту.

Лучшей оказалась японка Михо Такаги. Второй стала ее соотечественница Нао Кодайра.

Напомним, соревнования проходят в течение двух дней. За это время участникам предстоит пройти две дистанции – на 500 м и 1000 м. Победителем станет тот, кто наберет наименьшее количество баллов.

По итогам сегодняшней борьбы у Фаткулиной 150,430 балла, у Кодайры 150,150 балла, а у Такаги 148,870 балла.