Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира - Советский спорт
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29 февраля 2020 16:25Конькобежный спортГичунцев Артур

Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира

Турнир проходит в норвежском Хамаре.

Россиянка Ольга Фаткулина выиграла бронзу на чемпионате мира по конькобежному спорту.

Лучшей оказалась японка Михо Такаги. Второй стала ее соотечественница Нао Кодайра.

Напомним, соревнования проходят в течение двух дней. За это время участникам предстоит пройти две дистанции – на 500 м и 1000 м. Победителем станет тот, кто наберет наименьшее количество баллов.

По итогам сегодняшней борьбы у Фаткулиной 150,430 балла, у Кодайры 150,150 балла, а у Такаги 148,870 балла.

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