Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира

Россиянка Ольга Фаткулина выиграла бронзу на чемпионате мира по конькобежному спорту.
Лучшей оказалась японка Михо Такаги. Второй стала ее соотечественница Нао Кодайра.
Напомним, соревнования проходят в течение двух дней. За это время участникам предстоит пройти две дистанции – на 500 м и 1000 м. Победителем станет тот, кто наберет наименьшее количество баллов.
По итогам сегодняшней борьбы у Фаткулиной 150,430 балла, у Кодайры 150,150 балла, а у Такаги 148,870 балла.
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