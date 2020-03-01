Россиянка Лаленкова заняла второе место на дистанции 1500 м на ЧМ в многоборье Соревнования проходят в Норвегии.

Россиянка Евгения Лаленкова заняла второе место на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в Хамаре.

Победу одержала представительница Голландии Ирен Вюст, замкнула тройку призеров Нана Такаги из Японии.

После трех дистанций Лаленкова занимает четвертое место.

Чемпионат мира в классическом многоборье

Женщины

1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.53,89

2. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.54,85

3. Нана Такаги (Япония) — 1.55,15...

9. Елизавета Казелина (Россия) — 1.56,39

10. Наталья Воронина (Россия) — 1.56,68.

Положение после трех дистанций

1. Ирен Вюст (Голландия) — 117,356

2. Ивана Блонден (Канада) — 118,016

3. Мелисса Вейфье (Голландия) — 118,191

4. Евгения Лаленкова (Россия) — 118,289...

9. Елизавета Казелина (Россия) — 119,126...

12. Наталья Воронина (Россия) — 119,791.