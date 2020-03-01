Россиянка Лаленкова заняла второе место на дистанции 1500 м на ЧМ в многоборье

Россиянка Евгения Лаленкова заняла второе место на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в Хамаре.
Победу одержала представительница Голландии Ирен Вюст, замкнула тройку призеров Нана Такаги из Японии.
После трех дистанций Лаленкова занимает четвертое место.
Чемпионат мира в классическом многоборье
Женщины
1 500 м
1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.53,89
2. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.54,85
3. Нана Такаги (Япония) — 1.55,15...
9. Елизавета Казелина (Россия) — 1.56,39
10. Наталья Воронина (Россия) — 1.56,68.
Положение после трех дистанций
1. Ирен Вюст (Голландия) — 117,356
2. Ивана Блонден (Канада) — 118,016
3. Мелисса Вейфье (Голландия) — 118,191
4. Евгения Лаленкова (Россия) — 118,289...
9. Елизавета Казелина (Россия) — 119,126...
12. Наталья Воронина (Россия) — 119,791.