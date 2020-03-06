Кулижников снялся с Финала Кубка мира Финала Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 7 по 8 марта в Херенвене (Голландия).

Российский конькобежец Павел Кулижников снялся с Финала Кубка мира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России. Ранее Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков из-за проблем с самочувствием досрочно завершили выступление на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Хамаре.