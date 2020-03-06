Союз конькобежцев России: Приняли решение не рисковать и снять Кулижникова с финала Кубка мира Состояние травмированного плеча конькобежца Павла Кулижникова стало хуже.

- Состояние травмированного плеча с момента собственно травмы, полученной на чемпионате мира, стало хуже. Приняли решение не рисковать и снять спортсмена с финала Кубка мира, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу организации.

Ранее стало известно, что Кулижников не примет участия в Финале Кубка мира.