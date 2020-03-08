Голикова выиграла забег на 500 м в финале Кубка мира Турнир проходит в нидерландском Херенвене.

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла второй забег на финальном этапе Кубка мира в Голландии. Она показала результат 37,023 сек. Второй стала японка Нао Кодаира (37,199), третье место заняла представительница Австрии Ванесса Херцог (37,252), четвертой стала еще одна россиянка Ольга Фаткулина (37,398), пятой — Дарья Качанова (Россия, 37,737), шестой — японка Ариса Го (37,740). Кодаира выиграла зачет 500-метровки, Голикова стала второй, Фаткулина — третьей.