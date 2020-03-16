Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье отменен - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 18:09Конькобежный спортТрофименко Кирилл

Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье отменен

Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса в Европе и мире.

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье отменен. Соревнования должны были пройти в московском ледовом дворце «Крылатское» 17-го и 18-го марта.

Ранее, сегодня, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. В числе прочих запрещается проведение любых мероприятий с участием людей в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью граждан.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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