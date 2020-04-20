Конькобежка Сохрякова продолжила провоцировать публику «карантинными» фото с Бали - Советский спорт
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20 апреля 2020 13:59Конькобежный спортСергеев Иван

Конькобежка Сохрякова продолжила провоцировать публику «карантинными» фото с Бали

Пандемия коронавируса застала Елену Сохрякову в отпуске на одном из островов Индонезии.

Предыдущие фото Сохряковой вызвали гневную реакцию у пользователей соцсетей, обвинивших спортсменку в использовании пандемии для »самопиара». Однако Елена вновь выложила в инстаграме довольно откровенный снимок с Бали. И опять нарвалась на возмущение в комментариях. Один из отзывов звучал: «Лена, опомнись, что ты творишь!»

сохрякова

Напомним, ранее Сохрякову вместе с другой конькобежкой Анной Черновой эвакуировали из Индонезии. Сейчас обе девушки проходят обязательный 14-дневный карантин на базе «Озеро Круглое».

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