Российский конькобежец Павел Кулижников заразился коронавирусом.

- Павел переносит болезнь к легкой форме. Скоро будет снова сдавать тест. По планам пока не загадываем, но надеемся, что он сможет выступить на международных соревнованиях в Херенвене, - приводит «РИА Новости» слова исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой.

Ранее Международный союз конькобежцев сообщил, что чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в 2021 году пройдет в Херенвене (11-14 февраля) после чемпионата Европы (16-17 января) и двух этапов Кубка мира (22-24 и 29-31 января).