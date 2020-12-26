Кулижников не включен в основной состав сборной России на чемпионат Европы

Восьмикратный чемпион мира Павел Кулижников не включен в основной состав сборной России для участия на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Конькобежец вошел в состав команды в качестве запасного. В середине декабря стало известно, что спортсмен заразился коронавирусом.

Таким образом, мужская команда на чемпионате Европы будет представлена в следующем составе: Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов (Кулижников — запасной).

Среди женщин выступят Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова.

Добавим, что континентальное первенство пройдет в голландском Херенвене с 16 по 17 января.