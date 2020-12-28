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28 декабря 13:02
автор: Юрий Нечаев

Кулижников вылечился от коронавируса

Спортсмен возобновил тренировки на льду.

Тренер мужской спринтерской команды сборной России Дмитрий Дорофеев сообщил, что российский конькобежец Павел Кулижников вылечился от коронавируса.

«Павел сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся на лед. В ближайшее время предстоит оценить его самочувствие и сделать тест на антитела. Вся информация будет к 10 января», - цитирует Дорофеева РИА Новости.

Напомним, о заболевании восьмикратного чемпиона мира стало известно в середине декабря. Из-за этого Кулижников не был включен в основной состав сборной России для участия в чемпионате Европы, а вошел в состав команды в качестве запасного.

Добавим, что континентальное первенство пройдет в нидерландском Херенвене с 16 по 17 января.

источник: «РИА Новости»
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