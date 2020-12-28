Тренер мужской спринтерской команды сборной России Дмитрий Дорофеев сообщил, что российский конькобежец Павел Кулижников вылечился от коронавируса.

«Павел сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся на лед. В ближайшее время предстоит оценить его самочувствие и сделать тест на антитела. Вся информация будет к 10 января», - цитирует Дорофеева РИА Новости.

Напомним, о заболевании восьмикратного чемпиона мира стало известно в середине декабря. Из-за этого Кулижников не был включен в основной состав сборной России для участия в чемпионате Европы, а вошел в состав команды в качестве запасного.

Добавим, что континентальное первенство пройдет в нидерландском Херенвене с 16 по 17 января.