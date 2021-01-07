Для сборной России изготовили форму в нейтральных цветах накануне чемпионата мира в Нидерландах

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева заявила, что для сборной России был изготовлен комплект формы в нейтральных цветах для выступления на чемпионате мира по конькобежному спорту в Нидерландах.

На данный момент этот комплект является запасным вариантом на тот случай, если Минспорт и Олимпийский комитет России не предоставят какую-либо иную форму.

«Мы хотели сделать унифицированную форму для всех участников чемпионата мира, но у нас не получилось сделать это через официального экипировщика, поскольку Минспорт не мог заранее предусмотреть форму с нейтральными цветами, – заявила Барышева в интервью для ТАСС. – И мы вышли из положения и смогли предоставить экипировку команде, чтобы у ребят у всех была единая форма. У сборной России по конькобежному спорту форма будет нейтрального цвета, без триколора, хотя это не запрещено».

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в Херенвене с 11 по 14 февраля после чемпионата Европы (16 и 17 января) и двух этапов Кубка мира (22-24 и 29-31 января).