Воронина заняла второе место на дистанции 3000 м на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по конькобежному спорту россиянка Наталья Воронина заняла второе место на дистанции 3000 метров, втором этапе классического многоборья.

Лучший результат показала голландка Ирен Схаутен – 3 минуты и 57,95 секунды. Воронина уступила сопернице 66 сотых секунды.

Третий результат показала еще одна спортсменка из Нидерландов Антуанетт Де Йонг.

Ранее польская конькобежка Каролина Босек стала лучшей на дистанции 500 метров с результатом 38,68, а россиянка Елизавета Голубева показала второе время с отставанием в 16 соты секунды.

Завтра 17 января у женщин пройдут забеги на дистанциях 1500 м и 5000 м. Призеры в классическом многоборье будут определены по общему зачету.