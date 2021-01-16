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16 января 17:12
автор: Виктор Шарафудинов

Воронина заняла второе место на дистанции 3000 м на чемпионате Европы

Соревнования проходят в голландском Херенвене.

На чемпионате Европы по конькобежному спорту россиянка Наталья Воронина заняла второе место на дистанции 3000 метров, втором этапе классического многоборья.

Лучший результат показала голландка Ирен Схаутен – 3 минуты и 57,95 секунды. Воронина уступила сопернице 66 сотых секунды.

Третий результат показала еще одна спортсменка из Нидерландов Антуанетт Де Йонг.

Ранее польская конькобежка Каролина Босек стала лучшей на дистанции 500 метров с результатом 38,68, а россиянка Елизавета Голубева показала второе время с отставанием в 16 соты секунды.

Завтра 17 января у женщин пройдут забеги на дистанциях 1500 м и 5000 м. Призеры в классическом многоборье будут определены по общему зачету.

Чемпионат Европы

Херенвен, Нидерланды

Женщины. 3000 м

2-й этап классического многоборья

1. Ирен Схаутен (Нидерланды) – 3.57,95

2. Наталья Воронина (Россия) – +0,66

3. Антуанетт Де Йонг (Нидерланды) – +4,24…

7. Евгения Лаленкова (Россия) – +7,56

8. Елизавета Голубева (Россия) – +8,14…

источник: «Советский спорт»
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