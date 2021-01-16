Российская конькобежка Ангелина Голикова стала лучшей на двух дистанциях в спринтерском многоборье на чемпионате Европы.

В забеге на 500 метров Голикова показала результат 37,27, на три десятых секунды опередив голландку Фемке Кок. Третье место заняла австрийка Ванесса Херцог (+0,34), а россиянки Ольга Фаткулина (+0,51) и Дарья Качанова (+0,61) оказались на пятой и шестой строчках итогового протокола.

Далее конькобежки соревновались на дистанции 1000 метров, и Голикова вновь победила. Ангелина показала результат 74,605 секунды, а второе и третье места заняли голландки Ютта Лердам (74,775) и Фемке Кок (74,835).

Качанова показала пятое время (75,515), а Фаткуллина – шестое (75,600).

Завтра спортсменки еще раз пробегут 500 и 1000 метров в рамках турнира спринтерского многоборья.