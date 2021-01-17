Воронина стала четвертой в классическом многоборье на чемпионате Европы. У России пока нет медалей

На чемпионате Европы по конькобежному спорту завершились соревнования в классическом многоборье у женщин.
На заключительной дистанции 5000 метров Наталья Воронина заняла четвертое место, уступив выигравшей забег чешке Мартине Сабликовой 7,45 секунды, и этот результат не позволил россиянке оказаться на пьедестале.
В общем зачете после четырех дисциплин (500 м, 3000 м, 1500 м и 5000 м) Воронина оказалась на четвертом месте. В сумме Наталья проиграла чемпионке Европы голландке Антуанетт Де Йонг 19,97 секунд. Для завоевания бронзы ей не хватило 9,8 секунды.
Серебро выиграла еще одна представительница Нидерландов Ирен Схутен. Третье место заняла чешка Мартина Сабликова.
Чемпионат Европы по конькобежному спорту