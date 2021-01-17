Голикова стала лучшей на 500 метрах на третьем этапе спринтерского многоборья на чемпионате Европы

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала лучшей на дистанции 500 метров в рамках третьего этапа спринтерского многоборья на чемпионате Европы в голландском Херенвене.
Голикова показала результат 32,42 секунды, опередив на шесть сотых секунды голландку Фемке Кок. Третье место заняла еще одна представительница Нидерландов Ютта Лирдам.
Вчера Ангелина также стала лучшей в забеге на 500 метров и показала четвертый результат на дистанции 1000 метров.
Накануне последнего этапа 29-летняя россиянка лидирует в общем зачете.
Чемпионат Европы по конькобежному спорту