Голикова завоевала серебро в спринтерском многоборье на чемпионате Европы, уступив золото Лердам

В голландском Херенвене на чемпионате Европы по конькобежному спорту завершились соревнования женщин в спринтерском многоборье.

Лидировавшая в общем зачете после трех этапов россиянка Ангелина Голикова в заключительном забеге на 1000 метров заняла лишь пятое место, уступив победительнице Ютте Лердам 1,66 секунды, и это предопределило исход борьбы за медали.

Лердам стала чемпионкой Европы, опередив Голикову в общем зачете. Ангелина получила серебряную медаль, а бронза досталась еще одной конькобежке из Нидерландов Фемке Кок.

Напомним, что в рамках спринтерского многоборья спортсмены дважды выступают на дистанциях 500 и 1000 метров. Голикова ранее стала лучшей на обоих 500-метровках.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту