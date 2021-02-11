Воронина заняла седьмое место на дистанции 3000 м на чемпионате мира. Золото выиграла Де Йонг

На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершились соревнования женщин в беге на 3000 метров.

Золотую медаль завоевала голландка Антуанетта Де Йонг, показав результат 3 минуты и 58,740 секунды.

Серебро у чешской спортсменки Мартины Сабликовой, которая проиграла Де Йонг одну десятую секунды.

Третье место заняла еще одна представительница Нидерландов Ирен Схаутен (+1,28).

Из трех россиянок, принимавших участия в сегодняшних соревнованиях, лучший результат показала Наталья Воронина, заняв седьмое место в итоговом протоколе с отставанием в 4,38 секунды от времени Де Йонг.

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