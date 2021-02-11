Трофимов выиграл бронзу на дистанции 5000 м на чемпионате мира в Херенвене

На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершились соревнования мужчин в беге на 5000 метров.

Золотую медаль завоевал Нильс Ван дер Пул, выступающий за сборную Швеции. Он показал результат 6 минут и 8,395 секунды.

Серебро у голландца Патрика Руста, отставший от Ван дер Пула на 1,65 секунды, а бронзу завоевал россиянин Сергей Трофимов (+4,62).

Даниил Семериков показал четвертое время (+7,63), а еще один представитель сборной России стал Даниил Алдошкин стал шестым (+9,15).

Медаль Трофимова стала для России первой на чемпионате мира в Херенвене. Соревнования стартовали сегодня и продлятся до 14 февраля.