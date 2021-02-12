Сборные России завоевали бронзу в мужской и женской гонках преследования на чемпионате мира

Женская и мужская сборные России завоевали бронзовые медали в гонках преследования на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
В командных соревнованиях женщин золото досталось сборной Нидерландов. Ирен Вюст, Ирен Схаутен, Антуанетта де Йонг и Джой Бене показали результат 2:55,795.
Второе место заняли канадки (Ивани Блонден, Изабель Вайдеманн, Валери Мальте, Эбигейл Маккласки), уступив голландским конькобежкам лишь 17 сотых секунды.
Российская сборная стала третьей в итоговом протоколе. Елена Еранина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина проиграли сборной Нидерландов 3,56 секунды.
У мужчин пьедестал почета получился точно таким же, как у женщин. Первое место заняла сборная Нидерландов, второе – Канада, а третье – Россия.