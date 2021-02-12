Кулижников взял серебро чемпионата мира на дистанции 500 метров

Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в забеге на 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту, который в эти дни проходит в нидерландском Херенвене.

Победителем стал канадец Лоран Дюбрёй (34,398), тройку лучших замкнул представитель Нидерландов Дай Дай Нтаб (34,628).

Россиянин Артем Арефьев (34,817) стал седьмым, а Руслан Мурашов (34,990) занял 11-е место.

Отметим, что для российских конькобежцев эта медаль стала четвертой на нынешнем чемпионате мира.