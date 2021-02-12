Светлана Журова: Голикова всегда была где-то рядом и теперь вот первая

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала победу Ангелины Голиковой на дистанции 500 метров на чемпионате мира в нидерландском Херенвене.
- Лина была всегда где-то рядом и теперь вот первая. Это большой шаг вперед, это долгожданное золото. Очень рада за нее, - приводит слова Журовой «РИА Новости».
Добавим, что серебро досталось голландке Фемке Кок, уступившей Голиковой 14 сотых секунды. Обладателем бронзовой награды стала еще одна российская спортсменка Ольга Фаткулина (+0,314).
источник: «РИА Новости»