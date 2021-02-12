Ангелина Голикова: Такое событие запоминается на всю жизнь

Ангелина Голикова прокомментировала свою победу на дистанции 500 метров на чемпионате мира в нидерландском Херенвене.
- Это такое событие в жизни спортсмена, которое запоминается на всю жизнь. Первое золото чемпионата мира, в борьбе с серьезными соперниками, я очень довольна собой, - передает слова Голиковой ТАСС.
Добавим, что серебро досталось голландке Фемке Кок, уступившей Голиковой 14 сотых секунды. Обладателем бронзовой награды стала еще одна российская спортсменка Ольга Фаткулина (+0,314).
источник: ТАСС