Алексей Кравцов: У Ворониной есть огромный потенциал, но на чемпионате мира чего-то не хватило

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов оценил выступление Наталья Ворониной на чемпионате мира по конькобежному спорту.

- У Натальи есть огромный потенциал, огромные возможности. Чуть-чуть что-то не получилось в этот раз, чего-то не хватило. На 3 000 метров у нее немного не сложился бег, она бежала не совсем в своей манере. Трудно сказать, что произошло на 5 000 метров, конечно, очень быстро пробежала голландка. Может быть, это как-то повлияло. Наталья - рекордсменка мира, спортсменка с огромным потенциалом. Верим, что у нее все получится на главном старте, - приводит слова Кравцова ТАСС.

Добавим, что победу на дистанции 5 000 метров одержала представительница Нидерландов Ирен Схаутен (6.48,537), а третье место заняла ее соотечественница Карлейн Ахтеректе (6.52,220).