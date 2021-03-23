Журова приостановила работу на посту вице-президента Союза конькобежцев России

Олимпийская чемпионка Светлана Журова приостановила работу на посту вице-президента СКР в связи с решением Спортивного арбитражного суда.

«Я приостановила свои полномочия во всех спортивных организациях, где я была вице-президентом долгие годы. Если это угрожает нашим спортсменам и их участию в международных соревнованиях, мы выйдем из организаций», - приводит ТАСС слова депутата Госдумы РФ.

Кроме того, Журова приостановила деятельность в Федерации спорта слепых.

Напомним, что согласно решению CAS, высокопоставленные госслужащие России до 16 декабря 2022 года не имеют права входить в руководство национальных и международных спортивных организаций.