Умер шестикратный чемпион мира Железовский

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила о смерти шестикратного чемпиона мира Игоря Железовского.

«К сожалению, пока не можем связаться с родными и близкими, чтобы выразить соболезнования и узнать информацию. По нашим сведениям, Железовский скончался сегодня в 07:15. Это безвременная утрата, он легенда нашего спорта. Прощание и похороны состоятся в понедельник», - приводит слова Барышевой ТАСС.

Добавим, что Железовский завоевал две медали на Олимпийских играх: бронзовую в Калгари и серебряную в Лиллехаммере.