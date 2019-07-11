Не Ефимовой единой. За кем из России стоит следить на ЧМ-2019

Помимо олимпийской квалификации, с правилами которой можно подробно ознакомиться здесь, на ЧМ-2019 будет масса интересного. Тоже с прицелом на Токио, но в смысле не отбора, а бери выше – борьбы за медали. Как нынешней, так и будущей. Прежде всего это относится к плаванию. И не столько синхронному, где мы, конечно, рассчитываем, что россиянки подтвердят свое превосходство и сейчас, и через год, а классическому, то есть, на время.

ЕФИМОВА – КИНГ: ПОКА 0-3

Первым делом – про Юлию Ефимову. Наша супербрассистка, как всегда, держится в верхушке мировой элиты, но ее золотые перспективы в Кванджу пока туманны. Месяц назад в Индианаполисе Ефимова проиграла своей старой «приятельнице» из США Лилли Кинг все три дистанции – включая коронные 200 метров, где россиянка является действующей чемпионкой планеты. Правда, тамошний результат Ефимовой был почти на две секунды хуже, чем в Будапеште-2017. И понять, что это означает и к чему приведет, нам с вами сейчас не дано. Замечу лишь, что в Корее не будет другой привычной ефимовской конкурентки Руты Мелютите: литовская пловчиха, которой за пропуск трех допинг-тестов грозила дисквалификация, предпочла завершить карьеру в 22 года.

У других наших чемпионов мира Антона Чупкова и Евгения Рылова ситуация понадежнее. Оба сохраняют перевес над преследователями на коронных двухсотметровках – соответственно, брассом и на спине. Готовится плыть в Кванджу и трехкратный победитель ЧЕ-2018 Климент Колесников, перенесший в этом году операцию, но все равно отобравшийся в сборную на апрельском чемпионате страны.

Это все – признанные звезды. Однако не меньший интерес (лично у меня – так даже больший) вызывают пловцы, которые на предстоящем ЧМ могут громко заявить о себе впервые.

ЧТО ПОКАЖУТ ГРИНЕВ, НИКОЛАЕВ И КОСТИН?

Например, 22-летний Владислав Гринев, в полуфинале национального первенства побивший рекорд России на стометровке кролем, державшийся аж десять лет. Колесников, выступавший в том же заплыве, потом признался, что слегка обалдел: когда Гринев финишировал, ему и прочим еще оставалось минимум метров пять. Кстати, с апрельскими 47,43 в «Олимпийском» Гринев на предыдущем чемпионате мира был бы вторым.

А спинист Марк Николаев (21 год) – вообще первым! Как и спец по баттерфляю Олег Костин (27), пусть их коронные 50-метровые дистанции и не входят в олимпийскую программу. Золото ЧМ на дороге тоже, знаете ли, не валяется. И потом, есть ведь еще эстафеты. Их восемь, семь будут проводиться в Токио, и в пяти (кроме женских кролевых) Россия может добиться чего угодно. Особенно в мужской «четыре по сто» вольным стилем с тем самым Гриневым.

Похоже, перед Играми-2020 в нашем плавании поднимается хорошая новая волна. Что ж, давайте, проверим ее силу. Лучшего случая, чем Кванджу, для этого просто не придумаешь.