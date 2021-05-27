Особенности национального отбора на Олимпиаду: страсти по Ефимовой и мифы о Чимровой

Естественно, тут же начались разговоры – не стоит ли сделать для Ефимовой исключение? У 6-кратной чемпионки мира и записной красавицы полно поклонников, да и победного опыта ей не занимать. Игры в Токио станут четвертыми и, видимо, последними, в карьере Юли и самого желанного, олимпийского золота у нее до сих пор нет. Причем выиграть его на стометровке вряд ли удастся. Там царит американка Лилли Кинг, Ефимова же не выигрывала это дистанцию на ЧМ с 2015-го и уже три года не выплывала из минуты и пяти секунд, что наверняка потребуется для успеха в Японии. В то время как рекордсменка планеты из США преодолевает этот рубеж регулярно, у Кинг и в нынешнем сезоне лучшее время - 1.05,32.

Разница между ними в предварительных заплывах на двухсотметровке составила всего две десятых секунды. Зато потом Ефимова здорово прибавила и в финале вырвала бронзу у еще одной россиянки - Евгении Чикуновой. Эту новую чемпионку страны и обладательницу юниорского мирового рекорда Юля опередила всего на 0,01 – но ведь опередила же.

Тогда все удивились, но не более. Ну, проиграла, значит, проиграла – рано или поздно это случается со всеми чемпионами. Однако через месяц на чемпионате Европы в Будапеште Темникова ни разу не пробилась даже в полуфинал, а Ефимова, как все предыдущие годы, была бесспорным лидером наших брассисток и взяла три медали.

Все дело в результатах апрельского чемпионата России, где проходил отбор в олимпийскую команду. По регламенту Игр одна страна может выставить на плавательную дистанцию максимум двух человек. И если на стометровке Ефимова в Казани финишировала второй и прошла в состав сборной, то в финале на 200 м показала непривычно слабый результат и вчистую, с разницей почти в полторы секунды, уступила в споре за серебро Марии Темниковой.

Зато на 200 м американки не хватает, здесь явного лидера нет. Так почему бы не дать всеобщей любимице Ефимовой последний шанс стать олимпийской чемпионкой? В конце концов загвоздка - только в нашем внутреннем регламенте, международный квалификационный норматив FINA на двухсотметровке (2.25,52) Юля тоже выполнила с запасом.

Темниковой в ее 25 похвастать особо нечем. Одно золото зимнего ЧЕ-2019 в коротком, 25-метровом бассейне – вот, по большому счету, и все ее достижения на мировой арене. Барьер 2.23 Маша в Казани пробила впервые. А вдруг это так и останется ее высшим достижением - и в Токио, как в Будапеште, мы увидим ни на что не претендующую «чемпионку российских квалификаций»?

С другой стороны, свое место в сборной Темникова заслужила по всем правилам. Она знала условия отбора (как, кстати, и Ефимова), она к нему подготовилась, выдала личный рекорд – какие могут быть вопросы? Что ей, специально надо было проиграть?!

Заметьте: другой возможности выступить в Токио у Темниковой не будет. На «сотне» она уступила и Ефимовой, и Чикуновой, и даже Татьяне Белоногофф, недавно перешедшей под российский флаг из-под британского. Вполне возможно, что для Маши это тоже последний шанс. Пусть не на медаль, а просто на участие в Олимпиаде – и тем не менее.

Еще один важный момент: на ЧЕ не одна Темникова плыла хуже, чем в Казани, - из-за больших физических нагрузок, предложенных большинству членов сборной сразу после чемпионата страны. То есть, в Будапеште максимального результата тренеры не требовали: по их плану это был лишь очередной этап подготовки к Токио. Ефимова же готовилась самостоятельно, отдельно от команды - потому и динамика результатов у нее другая.

ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ВСЕ КАК ЕСТЬ

В общем, обе достойны и обеих жалко – однако место в сборной, как ни крути, одно. Налицо типичное противоречие между жесткими, но честными спортивными принципами отбора и всем остальным – от результатов последних соревнований до общих соображений самого разного толка.

Мнения экспертов по «казусу Ефимовой» разделились. Сама Юля заявила, что верит в спортивный принцип и настраивается на олимпийскую стометровку – мол, «девчонки заслужили» свои места в сборной на 200 м и вообще это не в моей компетенции. Но потом не удержалась и все-таки добавила: «Хотя в самом крайнем случае…» Президент нашей плавательной федерации Владимир Сальников в интервью агентству «Р-Спорт» констатировал: пока вопрос с заменой не стоит, но если у специалистов и тренеров сборной возникнут сомнения, ВФП рассмотрит эту ситуацию отдельно.

Так что же делать? Думаю, надо просто задать себе вопрос, что нам важнее – принципы отбора или лишняя олимпийская медаль? Уверяю вас, ответить на него не так просто, как может показаться на первый взгляд. Награды в токийском бассейне у России будут и без ефимовских двухсот метров. Причем будет их немало, включая золото - эту тему «Советский спорт» подробно разбирал вчера. А делать исключения из собственных правил задним числом – штука опасная. Не для Темниковой, а для всей национальной команды - таким макаром ее и в сборище блатных «любимцев публики» недолго превратить.

Ситуация сложная, из разряда «50 на 50». Хорошего решения здесь явно нет, надо выбирать лучше из двух плохих – ну, или по крайней мере спорных. И знаете, будь моя воля, я все-таки оставил бы Темникову в сборной – и вот почему. Жертвовать принципами отбора есть смысл только ради олимпийского золота. Другие медали здесь точно не годятся, тем более, что у Ефимовой три таких уже есть. А в ее шансы на победу в Токио я, признаться, верю слабо.

Да, на последнем чемпионате мира в Кванджу Ефимова на двухсотметровке разгромила всех. Но там у нее было 2.20,17 - на целых две секунды быстрее, чем в Будапеште. Соперницы же тем временем не дремлют: в этом сезоне двое из них уже выплывали из 2.21, а южноафриканка Таня Шонмейкер повторила золотое ефимовское время на ЧМ-2019 с точностью до сотой.

Так что извини, Юля, но, боюсь, что не судьба…

ЧТО С ОСТАЛЬНЫМ ОТБОРОМ?

Из 35 дистанций в токийском бассейне Россия будет представлена на 33-х, включая все семь эстафет. Квалификационные нормативы не покорились нашим только в женском комплексном плавании – как на 200 м, так и на 400. Кроме того, в четырех случаях у сборной будет одна квота вместо максимальных двух: на женских 100 и 1500 метрах кролем (Арине Сурковой на ЧР не хватило всего трех сотых, чтобы присоединиться на «сотне» к Марии Каменевой) и на обеих двухсотметровках баттерфляем.

С последней дистанцией на днях произошел небольшой конфуз. Чемпионка страны Светлана Чимрова и в Казани, и на ЧЕ проплыла 200 м чуть медленней норматива FINA, после чего из всех утюгов, включая ТВ, нам на голубом глазу поведали, что на Олимпиаде она двести не поплывет. Сначала я тоже в это поверил, но потом, в силу своего патологического занудства, все-таки проверил – и не зря! Оказалось, что норматив 2.08,43 Чимрова выполнила давным-давно, еще на ЧМ-2019 в Кванджу. Причем сделала это дважды, в предварительном заплыве и в полуфинале, показав 2.08,26 и 2.08,30 соответственно.

Объяснить всеобщую ошибку здесь на самом деле несложно. Обычно на выполнение нормативов пловцам дается год с небольшим, но в этот раз, когда Игры перенесли с 2020 года на нынешний из-за коронавируса, FINA продлила квалификационный период. Теперь его сроки – с 1 марта 2019-го по 27 июня 2021-го. То есть, международная федерация не стала переделывать свой регламент и задним числом лишать олимпийского статуса тех, кто заслужил его два года назад, еще до пандемии.

Так что Чимрова имеет полное право плыть «двести» в Токио. Кто не верит – вот подтверждение с официального сайта FINA, где олимпийскому отбору посвящен специальный раздел. Буква «А» в строке Светланы означает, что норматив она выполнила по всем правилам – совсем как Темникова в Казани.

Занятно, что в Будапеште «неотобравшаяся» Чимрова завоевала бронзовую медаль именно на 200 м. И с тамошним временем она заняла бы в Кванджу-2019 ровно то же седьмое место, как случилось в реальности. Ничего себе нормативчик придумали в FINA – на уровне пьедестала ЧЕ и финала ЧМ!

К счастью, на других дистанциях подобных аномалий не наблюдается. По текущим результатам отбора плавательная Россия уступает только одной сборной – США. У которой представительство на Играх пока тоже не стопроцентное – не хватает второй квоты на мужской 400-метровке вольным стилем.