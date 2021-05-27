Особенности национального отбора на Олимпиаду: страсти по Ефимовой и мифы о Чимровой

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Краснодар-мол. 0 ЦСКА-мол. 0 П1 2.65 Х 3.30 П2 2.40
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Ротор-мол. 0 Урал-мол. 0 П1 1.74 Х 4.10 П2 3.60
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Динамо-мол. 0 Уфа-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Химки-мол. 0 Тамбов-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Академия футбо 0 Чертаново-мол. 0 П1 3.90 Х 3.70 П2 1.75
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Ахмат-мол. 0 Локомотив-мол. 0 П1 4.10 Х 5.00 П2 1.53
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Сочи-мол. 0 Строгино-мол. 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 3.40
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Спартак-мол. 0 Зенит-мол. 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.48
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Ростов-мол. 0 Рубин-мол. 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 4.30
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Арсенал-мол. 0 УОР №5 0 П1 1.37 Х 4.60 П2 6.60
ЧМ-2021 16:15 США 0 Латвия 0 П1 1.39 Х 6.00 П2 6.00
ЧМ-2021 16:15 Швейцария 0 Словакия 0 П1 1.88 Х 4.30 П2 3.50
ЧМ-2021 20:15 Швеция 0 Чехия 0 П1 2.36 Х 4.20 П2 2.55
ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Италия 0 П1 1.01 Х 25.0 П2 37.0
Италия - Серия B 22:30 Венеция 0 Читтаделла 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Особенности национального отбора на Олимпиаду: страсти по Ефимовой и мифы о Чимровой
27 мая 09:00
автор: Лев Тигай
автор фото: "Всероссийская федерация плавания"

Особенности национального отбора на Олимпиаду: страсти по Ефимовой и мифы о Чимровой

Обе медали в женском брассе на только что завершившемся ЧЕ-2021 России принесла Юлия Ефимова. Но на Играх в Токио она, похоже, не сможет выступить на своей коронной, 200-метровой дистанции.

Все дело в результатах апрельского чемпионата России, где проходил отбор в олимпийскую команду. По регламенту Игр одна страна может выставить на плавательную дистанцию максимум двух человек. И если на стометровке Ефимова в Казани финишировала второй и прошла в состав сборной, то в финале на 200 м показала непривычно слабый результат и вчистую, с разницей почти в полторы секунды, уступила в споре за серебро Марии Темниковой.

Тогда все удивились, но не более. Ну, проиграла, значит, проиграла – рано или поздно это случается со всеми чемпионами. Однако через месяц на чемпионате Европы в Будапеште Темникова ни разу не пробилась даже в полуфинал, а Ефимова, как все предыдущие годы, была бесспорным лидером наших брассисток и взяла три медали.

Разница между ними в предварительных заплывах на двухсотметровке составила всего две десятых секунды. Зато потом Ефимова здорово прибавила и в финале вырвала бронзу у еще одной россиянки - Евгении Чикуновой. Эту новую чемпионку страны и обладательницу юниорского мирового рекорда Юля опередила всего на 0,01 – но ведь опередила же.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА ОЛИПИЙСКОЕ ЗОЛОТО

Естественно, тут же начались разговоры – не стоит ли сделать для Ефимовой исключение? У 6-кратной чемпионки мира и записной красавицы полно поклонников, да и победного опыта ей не занимать. Игры в Токио станут четвертыми и, видимо, последними, в карьере Юли и самого желанного, олимпийского золота у нее до сих пор нет. Причем выиграть его на стометровке вряд ли удастся. Там царит американка Лилли Кинг, Ефимова же не выигрывала это дистанцию на ЧМ с 2015-го и уже три года не выплывала из минуты и пяти секунд, что наверняка потребуется для успеха в Японии. В то время как рекордсменка планеты из США преодолевает этот рубеж регулярно, у Кинг и в нынешнем сезоне лучшее время - 1.05,32.

Зато на 200 м американки не хватает, здесь явного лидера нет. Так почему бы не дать всеобщей любимице Ефимовой последний шанс стать олимпийской чемпионкой? В конце концов загвоздка - только в нашем внутреннем регламенте, международный квалификационный норматив FINA на двухсотметровке (2.25,52) Юля тоже выполнила с запасом.

Темниковой в ее 25 похвастать особо нечем. Одно золото зимнего ЧЕ-2019 в коротком, 25-метровом бассейне – вот, по большому счету, и все ее достижения на мировой арене. Барьер 2.23 Маша в Казани пробила впервые. А вдруг это так и останется ее высшим достижением - и в Токио, как в Будапеште, мы увидим ни на что не претендующую «чемпионку российских квалификаций»?

С другой стороны, свое место в сборной Темникова заслужила по всем правилам. Она знала условия отбора (как, кстати, и Ефимова), она к нему подготовилась, выдала личный рекорд – какие могут быть вопросы? Что ей, специально надо было проиграть?!

Заметьте: другой возможности выступить в Токио у Темниковой не будет. На «сотне» она уступила и Ефимовой, и Чикуновой, и даже Татьяне Белоногофф, недавно перешедшей под российский флаг из-под британского. Вполне возможно, что для Маши это тоже последний шанс. Пусть не на медаль, а просто на участие в Олимпиаде – и тем не менее.

Еще один важный момент: на ЧЕ не одна Темникова плыла хуже, чем в Казани, - из-за больших физических нагрузок, предложенных большинству членов сборной сразу после чемпионата страны. То есть, в Будапеште максимального результата тренеры не требовали: по их плану это был лишь очередной этап подготовки к Токио. Ефимова же готовилась самостоятельно, отдельно от команды - потому и динамика результатов у нее другая.

ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ВСЕ КАК ЕСТЬ

В общем, обе достойны и обеих жалко – однако место в сборной, как ни крути, одно. Налицо типичное противоречие между жесткими, но честными спортивными принципами отбора и всем остальным – от результатов последних соревнований до общих соображений самого разного толка.

Мнения экспертов по «казусу Ефимовой» разделились. Сама Юля заявила, что верит в спортивный принцип и настраивается на олимпийскую стометровку – мол, «девчонки заслужили» свои места в сборной на 200 м и вообще это не в моей компетенции. Но потом не удержалась и все-таки добавила: «Хотя в самом крайнем случае…» Президент нашей плавательной федерации Владимир Сальников в интервью агентству «Р-Спорт» констатировал: пока вопрос с заменой не стоит, но если у специалистов и тренеров сборной возникнут сомнения, ВФП рассмотрит эту ситуацию отдельно.

Так что же делать? Думаю, надо просто задать себе вопрос, что нам важнее – принципы отбора или лишняя олимпийская медаль? Уверяю вас, ответить на него не так просто, как может показаться на первый взгляд. Награды в токийском бассейне у России будут и без ефимовских двухсот метров. Причем будет их немало, включая золото - эту тему «Советский спорт» подробно разбирал вчера. А делать исключения из собственных правил задним числом – штука опасная. Не для Темниковой, а для всей национальной команды - таким макаром ее и в сборище блатных «любимцев публики» недолго превратить.

Ситуация сложная, из разряда «50 на 50». Хорошего решения здесь явно нет, надо выбирать лучше из двух плохих – ну, или по крайней мере спорных. И знаете, будь моя воля, я все-таки оставил бы Темникову в сборной – и вот почему. Жертвовать принципами отбора есть смысл только ради олимпийского золота. Другие медали здесь точно не годятся, тем более, что у Ефимовой три таких уже есть. А в ее шансы на победу в Токио я, признаться, верю слабо.

Да, на последнем чемпионате мира в Кванджу Ефимова на двухсотметровке разгромила всех. Но там у нее было 2.20,17 - на целых две секунды быстрее, чем в Будапеште. Соперницы же тем временем не дремлют: в этом сезоне двое из них уже выплывали из 2.21, а южноафриканка Таня Шонмейкер повторила золотое ефимовское время на ЧМ-2019 с точностью до сотой.

Так что извини, Юля, но, боюсь, что не судьба…

ЧТО С ОСТАЛЬНЫМ ОТБОРОМ?

Из 35 дистанций в токийском бассейне Россия будет представлена на 33-х, включая все семь эстафет. Квалификационные нормативы не покорились нашим только в женском комплексном плавании – как на 200 м, так и на 400. Кроме того, в четырех случаях у сборной будет одна квота вместо максимальных двух: на женских 100 и 1500 метрах кролем (Арине Сурковой на ЧР не хватило всего трех сотых, чтобы присоединиться на «сотне» к Марии Каменевой) и на обеих двухсотметровках баттерфляем.

С последней дистанцией на днях произошел небольшой конфуз. Чемпионка страны Светлана Чимрова и в Казани, и на ЧЕ проплыла 200 м чуть медленней норматива FINA, после чего из всех утюгов, включая ТВ, нам на голубом глазу поведали, что на Олимпиаде она двести не поплывет. Сначала я тоже в это поверил, но потом, в силу своего патологического занудства, все-таки проверил – и не зря! Оказалось, что норматив 2.08,43 Чимрова выполнила давным-давно, еще на ЧМ-2019 в Кванджу. Причем сделала это дважды, в предварительном заплыве и в полуфинале, показав 2.08,26 и 2.08,30 соответственно.

Объяснить всеобщую ошибку здесь на самом деле несложно. Обычно на выполнение нормативов пловцам дается год с небольшим, но в этот раз, когда Игры перенесли с 2020 года на нынешний из-за коронавируса, FINA продлила квалификационный период. Теперь его сроки – с 1 марта 2019-го по 27 июня 2021-го. То есть, международная федерация не стала переделывать свой регламент и задним числом лишать олимпийского статуса тех, кто заслужил его два года назад, еще до пандемии.

Так что Чимрова имеет полное право плыть «двести» в Токио. Кто не верит – вот подтверждение с официального сайта FINA, где олимпийскому отбору посвящен специальный раздел. Буква «А» в строке Светланы означает, что норматив она выполнила по всем правилам – совсем как Темникова в Казани.

Занятно, что в Будапеште «неотобравшаяся» Чимрова завоевала бронзовую медаль именно на 200 м. И с тамошним временем она заняла бы в Кванджу-2019 ровно то же седьмое место, как случилось в реальности. Ничего себе нормативчик придумали в FINA – на уровне пьедестала ЧЕ и финала ЧМ!

К счастью, на других дистанциях подобных аномалий не наблюдается. По текущим результатам отбора плавательная Россия уступает только одной сборной – США. У которой представительство на Играх пока тоже не стопроцентное – не хватает второй квоты на мужской 400-метровке вольным стилем.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Торонто" всухую выиграл у "Монреаля""Вашингтон" не отпустил Илью Самсонова в сборную России"Питтсбург" уступил "Айлендерс", несмотря на гол МалкинаРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоСборная России по хоккею проиграла Швейцарии«Трусливый поступок». В Америке защищают Овечкина
Видео всех голов ЧМХ 27.05.2021: Швеция против Чехии, Латвия против США
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в седьмой соревновательный день: Швейцария - Словакия, США - Латвия, Швеция - Чехия, Финляндия - Италия.
В «Спартаке» — Витория, а у Эмери — виктория. Как «Вильярреал» выиграл у «МЮ» невероятный финал Лиги Европы
В финальном поединке Лиги Европы-2021 «Вильярреал» после ничьей в основное и дополнительное время (1:1) в серии пенальти одолел «МЮ» (11:10), выиграв свой первый евротрофей. Для главного тренера испанской команды и бывшего наставника «Спартака» Унаи Эмери это четвертый триумф в ЛЕ в карьере.
«Теперь ждать вратаря из НХЛ — глупость». Николишин — о победе над Данией
Третью победу российской сборной на ЧМ-2021 в Риге «Плеймейкеру» прокомментировал чемпион мира-1993 Андрей Николишин.
Видео всех голов ЧМХ 26.05.2021: Россия засушила датчан, британцы «ввели санкции» против Белоруссии
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в шестой соревновательный день: Россия - Дания, Казахстан - Германия, Белоруссия - Великобритания, Канада - Норвегия.
Болезнь Захаряна, травма Соболева, дилемма Рамоса и «список 33» Саутгейта. Дайджест Евро-2020
Подборка новостей из стана национальных сборных, продолжающих подготовку к стартующему 11 июня чемпионата Европы по футболу.
В Баффало-2011 Тарасенко с Брагиным сотворили чудо. Станет ли звездный форвард героем Риги-2021?
Итоговый результат сборной России на чемпионате мира по хоккею будет зависеть от того, как в команду впишется вызванный из-за океана после вылета из Кубка Стэнли Владимир Тарасенко.
Видео всех голов ЧМХ 25.05.2021: припертые к стенке шведы забили семь Швейцарии
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в пятый соревновательный день: Великобритания - Дания, США - Казахстан, Швейцария - Швеция, Финляндия - Норвегия.
В Думе заговорили о бойкоте ЧМ-2021 Россией и Белоруссией. Скандал с флагом набирает обороты
Что происходит в столице чемпионата мира по хоккею, в который неожиданно вмешалась политика.
Королевское окончание сезона польского короля. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей, финальной неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Потеря Григоренко и Окулова не может служить оправданием». Дементьев — о неудаче России в матче со словаками
Первое поражение сборной России на чемпионате мира в Риге (1:3 от Словакии) специально для «Плеймейкера» прокомментировал известный хоккейный агент Алексей Дементьев.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Москвы по аквабайк-фристайлу и гидрофлайту. 23.05.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика