Юлия Ефимова: Немножко не дотянула – последние 15 метров подвели Спортсменка из РФ выиграла серебряную медаль, уступив первое место Лилли Кинг.

Россиянка Юлия Ефимова поделилась эмоциями после выступления на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

«Плыла так же, как в полуфинале, просто немножко не дотянула – последние 15 метров подвели. Но все равно все неплохо, есть над чем работать, а главное, до Олимпиады есть время», – цитирует Ефимову агентство «РИА Новости».