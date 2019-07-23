Юлия Ефимова: Немножко не дотянула – последние 15 метров подвели - Советский спорт
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23 июля 2019 17:20ПлаваниеГичунцев Артур

Юлия Ефимова: Немножко не дотянула – последние 15 метров подвели

Спортсменка из РФ выиграла серебряную медаль, уступив первое место Лилли Кинг.

Россиянка Юлия Ефимова поделилась эмоциями после выступления на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

«Плыла так же, как в полуфинале, просто немножко не дотянула – последние 15 метров подвели. Но все равно все неплохо, есть над чем работать, а главное, до Олимпиады есть время», – цитирует Ефимову агентство «РИА Новости».

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