Юлия Ефимова: Немножко не дотянула – последние 15 метров подвели

Россиянка Юлия Ефимова поделилась эмоциями после выступления на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
«Плыла так же, как в полуфинале, просто немножко не дотянула – последние 15 метров подвели. Но все равно все неплохо, есть над чем работать, а главное, до Олимпиады есть время», – цитирует Ефимову агентство «РИА Новости».
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