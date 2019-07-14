Плаваем синхронно, прыгаем – вразнобой. Обзор первого уик-энда на водном ЧМ-2019 - Советский спорт
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14 июля 2019 16:45Синхронное плаваниеТигай Лев

Плаваем синхронно, прыгаем – вразнобой. Обзор первого уик-энда на водном ЧМ-2019

В Корее стартовал чемпионат мира по водным видам спорта – последний перед Олимпиадой-2020. У России пока три медали, включая два золота в синхронном плавании.

Чемпионат, открывшийся в пятницу, продлится до 28 июля и достигнет кульминации лишь на последней неделе, когда в борьбу вступят «пловцы на время в бассейне». Пока же турнир постепенно набирает ход, из 76 комплектов наград разыграны только девять.

В том числе – 3 из 49 в олимпийских дисциплинах, где нашим похвастать пока, увы, нечем. В 10-километровом женском марафоне на открытой воде россиянки финишировали одна за другой на границе второго и третьего десятков, а что для попадания в Токио-2020 надо было попадать в первый. Теперь остался последний шанс – специальный квалификационный заплыв в будущем году.

Не удалось отобраться на Игры и в синхронных прыжках в воду. Пусть на трехметровом трамплине наши до субботы были действующими чемпионами планеты, в Кванджу Евгению Кузнецову пришлось выступать в паре не со старым приятелем Ильей Захаровым, снявшимся с ЧМ из-за недолеченной травмы, а с юным Никитой Шлейхером. Такая замена не сказаться не могла. Россияне и в финал-то попали еле-еле, с последнего из проходных 12-го места. Там, правда, они начали с двух четких обязательных прыжков, но первый же произвольный ознаменовался грубой ошибкой. Все, что удалось потом, это выбраться на пятую строчку протокола, при том, что олимпийских лицензий на чемпионате разыгрывалось только три.

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И осталось всего четыре – на окончание Кубка мира-2020, где, надеюсь, Захаров, все-таки появится. Хотя гарантий и с ним не будет никаких: сейчас прыжки ультра-си с коэффициентом сложности 3,8 даже в паре научились исполнять многие.

На женской вышке Екатерина Беляева с Юлией Тимошининой долго претендовали на медаль, но в предпоследнем прыжке Тимошинина просто плюхнулась на спину. А вот 16-летняя Беляева выступила хорошо и стабильно, причем уже второй раз за два дня. После субботнего серебра в экзотическом миксте – в дуэте с опытным Виктором Минибаевым.

Пока идут такие прыжки и пока у нас нет плавания, для радости остается один «синхрон». Там Россия, как всегда, громит всех без разбору. Светлана Колесниченко в этот уик-энд довела число своих титулов чемпионки мира с 13 до 15, ее тезка Ромашина – с 18 до 19. Может, для разнообразия стоит набрать из сплошных Светлан и всю восьмерку для групповых упражнений?..

Шутка? Конечно. Но – а чем еще удивлять? Хотя даже такое ограничение вряд ли даст конкурентам реальный шанс обыграть российских синхронисток.

Кванджу (Корея). Водные виды спорта. Чемпионат мира

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Дуэты. Техническая программа

1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) – 95,9010
2. Сунь Веньянь/Хуан Сючень (Китай) – 94,0072
3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) – 92,5847

Соло. Техническая программа

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,0023
2. Она Карбонель (Испания) – 92,5002
3. Юкико Инуи (Япония) – 92,3084

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Синхронные прыжки. Вышка 10 м. Микст

1. Лянь Цзуньцзе/Сы Яцзе (Китай) – 346,14
2. Екатерина Беляева/Виктор Минибаев (Россия) – 311,28
3. Мария Санчес Морено/Хосе Байеса Исайас (Мексика) – 287,64

Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Мужчины

1. Сыи Се/Цао Юань (Китай) – 439,74
2. Джек Лоо/Дэниэл Гудфеллоу (Великобритания) – 415,02
3. Хуан Селайя Эрнандес/Яхель Кастильо Уэрта (Мексика) – 413,94
…5. Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) – 396,81

Синхронные прыжки. Вышка 10 м. Женщины

1. Лю Вей/Чжан Цзаки (Китай) – 345,24
2. Леон Мун И/Панделела Ринон (Малайзия) – 312,72
3. Саманта Бромберг/Катрина Янг (США) – 304,86
…5. Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина (Россия) – 291,30

Трамплин 1 м. Женщины

1. Чен Ивень (Китай) – 285,45
2. Сара Бэйкон (США) – 262,00
3. Ким Су Чи (Корея) – 257,20
…5. Кристина Ильиных (Россия) – 252,80
…23. Мария Полякова (Россия) не прошла квалификацию

Трамплин 1 м. Мужчины

1. Ван Цзунюань (Китай) – 440,25
2. Роммель Пачеко (Мексика) – 420,15
3. Пен Цзянфень (Китай) – 415,00
…29. Сергей Назин (Россия) не прошел квалификацию

ПЛАВАНИЕ

Открытая вода. 5 км. Мужчины

1. Криштоф Рашовски (Венгрия) – 53.22,10
2. Логан Фонтен (Франция) – отставание 10,10
3. Эрик Хэдлин (Канада) – 10,30
…8. Кирилл Абросимов (Россия) – 13,40
…25. Денис Адеев (Россия) – 21,50

Открытая вода. 10 км. Женщины

1. Синь Синь (Китай) – 1:54.47,20
2. Хэйли Андерсон (США) – 0,90
3. Ракеле Бруни (Италия) – 2,70
…20. Анастасия Крапивина (Россия) – 37,70
21. Мария Новикова (Россия) – 38,80

ВОДНОЕ ПОЛО

Женщины. 1-й тур. Группа В

Канада – Россия – 10:18 (1:2, 2:5, 4:5, 3:6)
Корея – Венгрия – 0:64

ВСЕ МЕДАЛИ ЧМ-2019

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