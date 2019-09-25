Анжелика Тиманина: И тут рядом появляется акула…

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За прошедшее время она доросла до сборной России и даже успела выступить на чемпионате мира в Японии. По возвращении с первенства планеты спортсменка стала гостем пресс-центра «Советского спорта».

«СИДИМ ПО ДОМАМ И ЖДЕМ ПРОГНОЗА»

- Как получилось, что вы вдруг занялись серфингом?

- В 2016 году за несколько месяцев до Олимпиады в Рио из-за травмы мне пришлось завершить карьеру. Я отдыхала на Бали и решила попробовать покататься по волнам на доске. Сразу влюбилась в этот вид спорта, но начинать профессиональную карьеру совершенно не планировала.

- Однако быстро доросли до сборной…

- Вода – моя стихия. В воде чувствую себя более комфортно, чем на суше. Я стала быстро прогрессировать, и совершенно случайно приняла участие в чемпионате России. Так получилось, что я заняла первое место в одном из этапов в 2017 году. Это случилось всего через год после того, как начала заниматься серфингом. Затем выиграла Кубок России и начала ездить на сборы с нашими сильнейшими серфингистами. По итогам нынешних зимних сборов был определен состав нашей команды на чемпионат мира. Меня включили в качестве второй запасной. И так получилось, что две девочки не смогли поехать на чемпионат мира в Японию. Мне звонит президент федерации: «Анжелика, я не верю в чудеса, но вдруг у тебя случайно есть японская виза?» Визы, конечно, у меня не было. Но оформили мне и всей моей команде все очень быстро. Хотя японцы тяжело дают визы, помог тот факт, что я олимпийская чемпионка.

- Волновались сильно: новый вид спорта, чемпионат мира?

- Никто от меня не ждал высоких результатов – нужно было просто выйти на старт, чтобы команду не отстранили. Мне выпало выступать первой. Когда готовилась, охватило сильное волнение: «Что я здесь делаю?». Скажу так: выступила в силу своих возможностей.





- Если волны не будет, что тогда?

- Прогноз на эти дни был известен, примерно можно предсказать, какие будут волны. Остальное – опыт и знание океана. Если волна не придет совсем – сворачиваемся и уезжаем. Но такое редко бывает.

- Где тренируются российские серферы?

- С этим у нас проблемы. Хорошо, что у многих есть возможность путешествовать и тренироваться в известных серферных местах - в Австралии, Португалии, на том же Бали. Бывают хорошие волны в Сочи. Все сидят по домам и ждут прогноза. Когда прогноз приходит, у тебя остается всего пара дней. Все начинают срочно искать билеты, приходится сильно переплачивать.

«ЕСЛИ Б ФУТБОЛЬНУЮ СБОРНУЮ ТРЕНИРОВАЛА ПОКРОВСКАЯ, РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ БЫ ДРУГИМ»

- После выступления на чемпионате мира, вас посещают мысли: «Было бы здорово еще раз выступить на Олимпиаде?».

- Пока об этом не задумывалась, нужно еще много работать. Но греет мысль, что в нашем виде для спортсменов возраст практически не ограничен. Одному их самых титулованных серферов Келли Слейтеру 47 лет. Мне же только тридцать. Так что у меня в запасе еще 17 лет, -- смеется Анжелика. -- Понимаю, что на Игры в Токио тяжело будет попасть, но почему бы не выступить в Париже-2024?

- Знаем, что все серферы в сборной завидуют вашей физической подготовке. Но говорят, что на сборах идет серьезная работа над «физикой». Это так?

- Мне есть, с чем сравнивать. Конечно, серфингистам до синхронного плавания далеко. У нас был ад: по 10-12 часов в день в воде, шесть дней в неделю и так круглый год. Причина того, что за три года я так быстро прогрессировала в серфинге – база, которая была заложена тренером сборной России по синхронному плаванию Татьяной Николаевной Покровской.





- Когда смотрите на серфингистов, не возникает мысль: «Эх, сейчас бы сюда Татьяну Покровскую»?

- Поработать с Татьяной Николаевной никому не помешает. Мы всегда смеемся: нашим футболистам нужно тренера Покровскую, тогда результат будет совершенно другим. Ее методы совершенно точно дают результат. Проверено временем.

- У вас в инстаграме есть фото с Усэйном Болтом. Где вы с ним пересеклись?

- Это было рекламное мероприятие одного часового бренда. Усэйн произвел очень приятное впечатление – весь на позитиве, никакой звездности. Вообще, чем выше уровнем спортсмен, тем от него исходит больше позитива. Я в этом убедилась, попав в серфинг. Среди серферов много миллионеров, но в быту это простые люди. Они никак не выпячивают свое богатство. К ним всегда можно обратиться за советом, и они никогда тебе не откажут. Нашим футболистам нужно брать пример.

«СЕРФИНГ – ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ И ПРИЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»

- Вы дружили с досками перед тем, как встали на серф?

- Нам это запрещали, чтобы травму не получить. Только сейчас встала на скейтборд и сноуборд. Фактура-то у меня не серферская: девочки у нас коренастые, с накачанными ногами. Я над этим сейчас тоже работаю, но такой, как они, уже точно не стану.

- Постоянной базы у наших серферов в России нет?

- Мне, наконец, удалось зарегистрировать Московскую федерацию серфинга, я стала ее руководителем. Мы сейчас над этим работаем – ведем переговоры с министерством спорта о создании базы для серферов в Москве. Да, это непросто, но думаю, все возможно.

- Вы говорите, что серферы больше времени проводят за границей. Вы тоже?

- Да, вот была на Мальдивах, затем месяц провела в Австралии, сейчас лечу в Португалию. Нужно менять места, потому что ты привыкаешь к одной волне. Затем попадаешь на соревнования в ту же Японию – и там все по-другому.





- Со стороны у серфингистов не жизнь, а сплошное удовольствие. Вы постоянно бываете в экзотических местах - Мальдивы, Таити, Португалия, Фиджи…

- На Таити и Фиджи я пока не была, но планирую. Как я говорила, нужно менять места, если хочешь расти. А насчет удовольствий, так и есть. Счастлива, что у меня есть такая возможность, которую я получила благодаря синхронному плаванию. Мне без проблем и достаточно быстро выдают визы, из-за моих заслуг в спорте.

- Ваши любимые места…

- Австралия, хотела бы там жить. Очень понравилось в Японии – классные волны, приятные отзывчивые люди.

- Суши там лучше, чем у нас?

- Очень вкусные суши. Все пугали, что в Японии все дорого. Ничуть – можно нормально пообедать за 500 рублей. Хозяева заведений искренне рады, что ты зашел в их ресторан. Окружают тебя вниманием, заботой. Самое интересное, что там не принято давать чаевые. Но я рассказываю про Миядзаки, где проходил чемпионат мира. Думаю, в Токио все гораздо дороже.

- Вы ездите за свой счет?

- Конечно. За годы выступлений в синхронном плавании я заработала определенные деньги и теперь могу тратить их на то, от чего получаю кайф. На самом деле, все не так дорого, как кажется. Серферу не нужен хороший отель. Зачастую, я останавливаюсь в домиках без душа и туалета. Когда ты весь день проводишь в океане, это совершенно не важно. А билет на Мальдивы стоит не дороже, чем в Сочи в разгар сезона.

«НАКРЫЛА ВОЛНА – ГЛАВНОЕ НЕ ПАНИКОВАТЬ»

- У серфера два страха – захлебнуться в волне и акулы. Вам эти страхи знакомы?

- Я стараюсь не ездить в те места, где есть акулы. Если акулы нападают на людей, то из-за глупости самого человека. Просто так акула не нападет, мы для нее вроде манекенов. Мне рассказывали, что акула не воспринимает человеческое мясо. Ее интересует рыба, это для нее основная пища. Просто не надо ее провоцировать. Мы все эти факторы учитываем.

Недавно был случай с одним известным серфером. Он ждал волну, и вдруг к нему подплыла акула. Он стал колотить руками по воде рядом с ее головой, она уплыла. А зрители все это увидели – шла прямая трансляция. К парню быстро приплыл катер, его забрали, но после этого он год не заходил в воду.

- А вы никогда не встречались с акулой?

- Встретилась недавно на Бали. Она выпрыгнула из воды буквально в пяти метрах от меня. Кажется, это была рифовая акула.

- Ну и?

- Ничего. Она охотилась за рыбой. В такой ситуации не надо паниковать, привлекать к себе лишнее внимание. Мы от этого места стали потихоньку «отползать». «Отползли» и стали ждать волну в другом месте.





- Второй страх – большие волны…

- Нужно реально оценивать свои возможности. Я никогда не полезу в море, если там слишком большие волны. Пока моего опыта, мастерства недостаточно, чтобы с ними справляться.

Самый страшный момент для меня - заехать в трубу, это когда волна тебя накрывает. Ощущение такое – будто попадаешь в посудомоечную машину. Обычно это происходит на рифе, и тебя прибивает к поверхности. Это может продолжаться несколько секунд, а кажется, что счет пошел на минуты. Начинается паника, боишься, что тебе не хватит дыхания. Опять же – главное не паниковать. Начнешь паниковать – воздух сразу закончится.

- На сколько минут вы можете задерживать дыхание?

- Минуты на четыре. Но когда ты падаешь на риф и волна тебя прибивает, опасность в том, что можешь просто убиться.

- Во время ваших тренировок на берегу присутствуют спасатели?

- Спасатели есть, если это официальный пляж. Но многие из них уже настолько привыкли к серфингистам, что не очень на нас реагируют. Мол, эти психи сами выплывут. Но мы обычно катаемся парами: если у одного проблемы, напарник достанет. У человека в легких есть воздух, поэтому он всегда всплывает на поверхность, как шарик.

«СТАРАЮСЬ ЖИТЬ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ»

- Сколько у вас досок?

- Около десяти, но все с собой не вожу. Допустим, я лечу в Португалию, заранее знаю, какая там будет волна. Беру с собой две-три доски именно для этих волн. К сожалению, возникают проблемы с провозом досок на самолетах наших авиакомпаний. Недавно заплатила на провоз досок 500 евро. При этом иностранные авиакомпании не берут за это ничего. А ведь в багаже доску еще могут и сломать. Прилетел на чемпионат мира, а доска сломана. Представляете?

- Доски покупаете или вам делают на заказ?

- Серферам высокого уровня делают на заказ. Я в основном покупаю у спортсменов, которые продают свои. Дешевле выходит, затем можно ее продать. Новая доска стоит в районе 1000 долларов. Подержанную можно купить за 200. Хотя у меня тоже есть несколько досок, которые мне сделали на заказ. Плюс гидрокостюм и масса прочих мелких деталей, тот же воск, чтобы не скользить по доске. В результате кроме досок, набирается приличных размеров чемодан.

- Вы закончили карьеру в одном виде спорта и сразу переключились на другой. Обычно девушки делают какую-то паузу, заводят семью.

- Стараюсь жить сегодняшним днем. Пока у меня есть запал, пока мне это нравится, хочу заниматься серфингом и путешествовать.

- Среди синхронисток есть депутаты, министры, вице-президенты. Не хотели бы сделать такую же карьеру?

- Поверьте, мне много раз это предлагали. Но это не та жизнь, которой я хотела бы жить.





ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анжелика ТИМАНИНА

Родилась 26 апреля 1989 года в Свердловске (Екатеринбурге)

Бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию. Двукратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка мира. Олимпийская чемпионка 2012 года в групповых упражнениях.

С 2016 года профессионально занимается серфингом.

СТАТИСТИКА

Чемпионат мира

Мужчины. 1. Итало Феррейра (Бразилия). 2. Колохе Андино (США). 3. Габриэль Медина (Бразилия).

Женщины. 1. София Муланович (Перу). 2. Сильвана Лима (Бразилия). 3. Бьянка Буйтендаг (ЮАР)… 81. Анжелика Тиманина (Россия).